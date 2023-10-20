У КНДР відкрито погрожують США превентивним ядерним ударом

Лідер КНДР Кім Чен Ин. Фото: REUTERS

У КНДР відкрито заявили, що ﻿ядерні стратегічні засоби США, що перекидаються на територію південнокорейських маріонеток, — перші об'єкти знищення для збройних сил Північної Кореї. Окрім того, там звинувачують Штати у "провокаційних підступах".

Відповідна заява опублікована на сайті Корейського центрального інформаційного агентства.

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У відомстві обурені, що 17 жовтня США перекинули на територію південнокорейських маріонеток повітряні стратегічні засоби, включаючи ядерний стратегічний бомбардувальник "B-52" та винищувач-невидимку "F-22 Раптор". Окрім того, Північній Кореї не подобається, що 22 жовтня вперше в історії відбудуться навчання США, Японії та південнокорейських маріонеток у повітряному просторі навколо Корейського півострова.

У КНДР заявили, що це навмисні підступи розв'язування ядерної війни США і якщо вони "перекидають усі ядерні стратегічні засоби, то відповідь буде серйозною",

"Збройні сили КНДР пильно стежать за такою дією, вважаючи її серйозною військовою дією з характером ядерної превентивної атаки, орієнтованої на фізичне усунення нашої держави. Для США краще якнайшвидше зрозуміти, що чим частіше повторюється прорахунок, тим ближче підходить небезпечний момент для американського континенту за океаном", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, декілька днів тому ЗМІ повідомляли, що КНДР готується до вторгнення у Південну Корею. Загалом, Північна Корея може вдатися до різних провокацій, включаючи ядерні випробування та вторгнення. Таким чином Кім Чен Ин планує відвернути увагу громадськості від тривалої продовольчої кризи в країні.