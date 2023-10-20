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В КНДР открыто угрожают США превентивным ядерным ударом

20 октября 2023 08:02
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В КНДР открыто угрожают США превентивным ядерным ударом
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: REUTERS
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В КНДР открыто заявили, что ядерные стратегические средства США, перебрасываемые на территорию южнокорейских марионеток, — первые объекты уничтожения для вооруженных сил Северной Кореи. Кроме того, там обвиняют Штаты в "провокациях".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Корейского центрального информационного агентства.

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В ведомстве возмущены, что 17 октября США перебросили на территорию южнокорейских марионеток воздушные стратегические средства, включая ядерный стратегический бомбардировщик "B-52" и истребитель-невидимку "F-22 Раптор". Кроме того, Северной Корее не нравится, что 22 октября впервые в истории состоятся учения США, Японии и южнокорейских марионеток в воздушном пространстве вокруг Корейского полуострова.

В КНДР заявили, что это умышленные происки развязывания ядерной войны США и если они "опрокидывают все ядерные стратегические средства, то ответ будет серьезным",

"Вооруженные силы КНДР пристально следят за таким действием, считая его серьезным военным действием с характером ядерной превентивной атаки, ориентированной на физическое устранение нашего государства. Для США лучше как можно быстрее понять, что чем чаще повторяется просчет, тем ближе подходит опасный момент для американского континента за океаном", — говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад СМИ сообщали, что КНДР готовится к вторжению в Южную Корею. В целом Северная Корея может прибегнуть к различным провокациям, включая ядерные испытания и вторжения. Таким образом, Ким Чен Ын планирует отвлечь внимание общественности от продолжительного продовольственного кризиса в стране.

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