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У Києві зникла 15-річна дівчинка після сварки з мамою: деталі інциденту

24 серпня 2023 09:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві зникла 15-річна дівчинка після сварки з мамою: деталі інциденту
Налякана дівчина. Ілюстративне фото: Pexels
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці протягом минулої доби патрульні отримали три повідомлення про зникнення дітей. Один із таких інцидентів стався в Дарницькому районі Києва. Там після сварки з мамою 15-річна донька вибігла на вулицю в невідомому напрямку.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

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Жінка відразу зателефонувала до правоохоронців, і ті оперативно вирушили на пошуки дівчинки.

Патрульні швидко знайшли дитину та повернули її матері.

 

Зникла 15-річна дівчинка з мамою. Фото: патрульна поліція Києва

Помітила малу дитину без дорослих

У Голосіївському районі місцева жителька помітила малолітню дитину без дорослих просто посеред вулиці. Жінка негайно повідомила про це поліцейським, і ті виїхали на місце події.

"6-річний хлопчик пояснив патрульним, що самостійно пішов з дому. Охоронці порядку дізналися в нього адресу помешкання та відвезли його додому", — кажуть у поліції.

 

Зниклий 6-річний хлопчик з мамою. Фото: патрульна поліція Києва

Пішов рибалити і не повернувся

Ще один випадок трапився у Святошинському районі. Підліток 16 років пішов з товаришами рибалити та не повернувся додому. Батьки хлопця забили на сполох та відразу зателефонували до правоохоронців.

Інспектори прибули на місце риболовлі, однак хлопець вже повернувся додому. Він пояснив, що просто засидівся друзями і не помітив, як пройшов час.

 

16-річний підліток з мамою. Фото: патрульна поліція Києва

"У всіх випадках поліцейські проводили профілактичні бесіди з родинами та повідомляли про події інспекторів ювенальної превенції", — додали патрульні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці правоохоронці затримали водія в алкогольному спʼянінні, який їхав у комендантську годину. Чоловік також нецензурно висловлювався до поліцейських.

Додамо, що у столиці жінка попросила телефон у підлітка, щоб начебто подзвонити. Школяр довірився незнайомці, а та своєю чергою викрала телефон та втекла.

Також днями в Подільському районі столиці чоловік обікрав пенсіонерку. Поліціянти вже затримали крадія.

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