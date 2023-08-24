В Киеве пропала 15-летняя девочка после ссоры с мамой: детали инцидента

Испуганная девушка. Иллюстративное фото: Pexels

В столице за прошедшие сутки патрульные получили три сообщения об исчезновении детей. Один из таких инцидентов произошел в Дарницком районе Киева. Там после ссоры с мамой 15-летняя дочь выбежала на улицу в неизвестном направлении.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Женщина сразу позвонила правоохранителям, и те оперативно отправились на поиски девочки.

Патрульные быстро нашли ребенка и вернули его матери.

Пропавшая15-летняя девочка с мамой. Фото: патрульная полиция Киева

Заметила маленького ребенка без взрослых

В Голосеевском районе местная жительница заметила малолетнего ребенка без взрослых прямо посреди улицы. Женщина немедленно сообщила об этом полицейским, и те выехали на место происшествия.

"6-летний мальчик объяснил патрульным, что самостоятельно ушел из дома. Блюстители порядка узнали у него адрес проживания и отвезли его домой", — говорят в полиции.

Пропавший 6-летний мальчик с мамой. Фото: патрульная полиция Киева

Ушел рыбачить и не вернулся

Еще один случай произошел в Святошинском районе. Подросток 16 лет ушел с товарищами ловить рыбу и не вернулся домой. Родители парня забили тревогу и сразу позвонили в милицию.

Инспекторы прибыли на место рыбалки, однако парень уже вернулся домой. Он объяснил, что просто засиделся друзьями и не заметил, как прошло время.

16-летний ребенок с мамой. Фото: патрульная полиция Киева

"Во всех случаях полицейские проводили профилактические беседы с семьями и сообщали о событиях инспекторов ювенальной превенции", — добавили патрульные.

Напомним, ранее мы писали, что в столице правоохранители задержали водителя в алкогольном опьянении, который ехал в комендантский час. Мужчина также нецензурно обращался к полицейским.

Добавим, что в столице женщина попросила телефон у подростка, чтобы вроде бы позвонить. Школьник доверился незнакомке, а та в свою очередь похитила телефон и убежала.

Также на днях в Подольском районе столицы мужчина обокрал пенсионерку. Полицейские уже задержали вора.