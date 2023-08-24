Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow В Киеве пропала 15-летняя девочка после ссоры с мамой: детали инцидента arrow

В Киеве пропала 15-летняя девочка после ссоры с мамой: детали инцидента

24 августа 2023 09:48
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве пропала 15-летняя девочка после ссоры с мамой: детали инцидента
Испуганная девушка. Иллюстративное фото: Pexels
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице за прошедшие сутки патрульные получили три сообщения об исчезновении детей. Один из таких инцидентов произошел в Дарницком районе Киева. Там после ссоры с мамой 15-летняя дочь выбежала на улицу в неизвестном направлении.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Читайте также:

Полицейские оперативно разыскали пропавшую девочку

Женщина сразу позвонила правоохранителям, и те оперативно отправились на поиски девочки.

Патрульные быстро нашли ребенка и вернули его матери.

 

Пропавшая15-летняя девочка с мамой. Фото: патрульная полиция Киева

Заметила маленького ребенка без взрослых

В Голосеевском районе местная жительница заметила малолетнего ребенка без взрослых прямо посреди улицы. Женщина немедленно сообщила об этом полицейским, и те выехали на место происшествия.

"6-летний мальчик объяснил патрульным, что самостоятельно ушел из дома. Блюстители порядка узнали у него адрес проживания и отвезли его домой", — говорят в полиции.

 

Пропавший 6-летний мальчик с мамой. Фото: патрульная полиция Киева

Ушел рыбачить и не вернулся

Еще один случай произошел в Святошинском районе. Подросток 16 лет ушел с товарищами ловить рыбу и не вернулся домой. Родители парня забили тревогу и сразу позвонили в милицию.

Инспекторы прибыли на место рыбалки, однако парень уже вернулся домой. Он объяснил, что просто засиделся друзьями и не заметил, как прошло время.

 

16-летний ребенок с мамой. Фото: патрульная полиция Киева

"Во всех случаях полицейские проводили профилактические беседы с семьями и сообщали о событиях инспекторов ювенальной превенции", — добавили патрульные.

Напомним, ранее мы писали, что в столице правоохранители задержали водителя в алкогольном опьянении, который ехал в комендантский час. Мужчина также нецензурно обращался к полицейским.

Добавим, что в столице женщина попросила телефон у подростка, чтобы вроде бы позвонить. Школьник доверился незнакомке, а та в свою очередь похитила телефон и убежала.

Также на днях в Подольском районе столицы мужчина обокрал пенсионерку. Полицейские уже задержали вора.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как менялся Майдан Незалежности: фотофакты

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз