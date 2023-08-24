В Киеве пропала 15-летняя девочка после ссоры с мамой: детали инцидента
В столице за прошедшие сутки патрульные получили три сообщения об исчезновении детей. Один из таких инцидентов произошел в Дарницком районе Киева. Там после ссоры с мамой 15-летняя дочь выбежала на улицу в неизвестном направлении.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Полицейские оперативно разыскали пропавшую девочку
Женщина сразу позвонила правоохранителям, и те оперативно отправились на поиски девочки.
Патрульные быстро нашли ребенка и вернули его матери.
Заметила маленького ребенка без взрослых
В Голосеевском районе местная жительница заметила малолетнего ребенка без взрослых прямо посреди улицы. Женщина немедленно сообщила об этом полицейским, и те выехали на место происшествия.
"6-летний мальчик объяснил патрульным, что самостоятельно ушел из дома. Блюстители порядка узнали у него адрес проживания и отвезли его домой", — говорят в полиции.
Ушел рыбачить и не вернулся
Еще один случай произошел в Святошинском районе. Подросток 16 лет ушел с товарищами ловить рыбу и не вернулся домой. Родители парня забили тревогу и сразу позвонили в милицию.
Инспекторы прибыли на место рыбалки, однако парень уже вернулся домой. Он объяснил, что просто засиделся друзьями и не заметил, как прошло время.
"Во всех случаях полицейские проводили профилактические беседы с семьями и сообщали о событиях инспекторов ювенальной превенции", — добавили патрульные.
Напомним, ранее мы писали, что в столице правоохранители задержали водителя в алкогольном опьянении, который ехал в комендантский час. Мужчина также нецензурно обращался к полицейским.
Добавим, что в столице женщина попросила телефон у подростка, чтобы вроде бы позвонить. Школьник доверился незнакомке, а та в свою очередь похитила телефон и убежала.
Также на днях в Подольском районе столицы мужчина обокрал пенсионерку. Полицейские уже задержали вора.