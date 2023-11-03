У Києві та області енергетики переведені у посилений режим готовності — в ДТЕК пояснили причину

Енергетик працює на лінії. Фото: ДТЕК

У Києві та Київській області енергетики ДТЕК переведені у посилений режим роботи. Це пояснюється потужними дощами, яких очікують на вихідних.

Відповідну заяву компанія оприлюднила на своїй сторнці у Telegram.

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В ДТЕК готуються до тяжких вихідних

"Синоптики прогнозують, що на вихідних виривуватиме сильний дощ. Через це ми будемо працювати у посиленому режимі, щоб у разі аварій якомога швидше ліквідовувати їх", — говориться у повідомленні.

В компанії пояснили, що складні погодні умови можуть призвести до падіння дерев та обриву проводів.

"Не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередач", — закликали в компанії..

Раніше ми повідомляли, що в Україні відбувається активна підготовка об'єктів енергетики до зимового періоду з метою остаточного ремонту від попередніх та зменшення наслідків ймовірних нових російських атак. Наразі стало відомо, яку область надійно підготували до зими.

Нагадуємо, що російські окупанти атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні України.