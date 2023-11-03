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В Киеве и области энергетики переведены в усиленный режим готовности — в ДТЭК объяснили причину

3 ноября 2023 21:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве и области энергетики переведены в усиленный режим готовности — в ДТЭК объяснили причину
Энергетик работает на линии. Фото: ДТЭК
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве и Киевской области энергетики ДТЭК переведены в усиленный режим работы. Это объясняется мощными дождями, которых ожидают в выходные.

Соответствующее заявление компания обнародовала на своей странице в Telegram.

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ДТЭК будет работать в усиленном режиме. Фото: Скриншот

В ДТЭК готовятся к тяжелым выходным

"Синоптики прогнозируют, что на выходных будет вырывать сильный дождь. Поэтому мы будем работать в усиленном режиме, чтобы в случае аварий как можно быстрее ликвидировать их" , — говорится в сообщении.

В компании объяснили, что сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.

"Не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач", — призвали в компании.

Ранее мы сообщали, что в Украине идет активная подготовка объектов энергетики к зимнему периоду с целью окончательного ремонта от предыдущих и уменьшения последствий возможных новых российских атак. Теперь стало известно, какую область надежно подготовили к зиме.

Напомним, что российские оккупанты атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК в прифронтовом регионе Украины.

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