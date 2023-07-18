У Херсонській області затримали зрадницю, яка розповідала ворогу про українські БпЛА

Співробітники СБУ та затримана зрадниця. Фото: СБУ

У Херсонській області Служба безпеки України затримала зрадницю, яка "зливала" російським окупантам інформацію про українські безпілотники. Їй оголосили підозру.

Про це повідомляє СБУ.

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Затримання російської агентки

"Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку головного управління Генштабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) під час спецоперації на Херсонщині. Фігуранткою виявилась контрактниця однієї з військових частин ЗСУ, яка дислокується в регіоні і виконує бойові завдання на передовій", — йдеться у повідомленні.

Зрадниця збирала розвіддані про БпЛА Сил безпеки та оборони України за вказівкою ворога. Противника цікавили місця застосування українських дронів-розвідників на правому березі Дніпра у Херсонській області.

До того ж фігурантка намагалась зібрати інформацію про можливі контрнаступальні операції українських військ. Вона також відслідковувала вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ в Херсонській області.

У разі успішного виконання завдань російські окупанти обіцяли "евакуювати" її до РФ та видати паспорт.

Правоохоронці затримали правопорушницю на спробі отримання секретної інформації про українські військові об’єкти. За даними слідства, агентка була дистанційно завербована на початку 2023 року кадровим російським співробітником з позивним "Дімка". У поле зору спецслужби РФ фігурантка потрапила через заборонену соцмережу "ВКонтакте".

"У подальшому зрадниця спілкувалася з агресором через один з месенджерів, а отриману інформацію передавала у вигляді електронних координат з фотографіями об’єктів. Під час обшуків у фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ", — йдеться у повідомленні.

Підозра зловмисниці

Слідчі СБУ оголосили підозру фігурантці за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує довічне ув'язнення.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала інформатора ФСБ Росії. Він звітував спецслужбі про атаку на кафе у Краматорську 27 червня.

Також ми писали, що українські прокурори до 15 років позбавлення волі засудили російського агента, який отримував координати розташування та переміщення ЗСУ. Допомагав йому в цьому завербований ним українець.