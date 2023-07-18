В Херсонской области задержали предательницу, которая рассказывала врагу об украинских БпЛА

Сотрудники СБУ и задержанная предательница. Фото: СБУ

В Херсонской области Служба безопасности Украины задержала предательницу, которая "сливала" российским оккупантам информацию об украинских беспилотниках. Ей объявили подозрение.

Об этом сообщает СБУ.

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Задержание российской агентки

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку главного управления Генштаба ВС РФ (более известного как ГРУ) во время спецоперации на Херсонщине. Фигуранткой оказалась контрактница одной из воинских частей ВСУ, которая дислоцируется в регионе и выполняет боевые задачи на передовой", — говорится в сообщении.

Предательница собирала разведданные о БпЛА Сил безопасности и обороны Украины по указанию врага. Противника интересовали места применения украинских дронов-разведчиков на правом берегу Днепра в Херсонской области.

К тому же фигурантка пыталась собрать информацию о возможных контрнаступательных операциях украинских войск. Она также отслеживала огневые позиции противовоздушной обороны ВСУ в Херсонской области.

В случае успешного выполнения задач российские оккупанты обещали "эвакуировать" ее в РФ и выдать паспорт.

Правоохранители задержали правонарушительницу на попытке получения секретной информации об украинских военных объектах. По данным следствия, агентка была дистанционно завербована в начале 2023 года кадровым российским сотрудником с позывным "Димка". В поле зрения спецслужбы РФ фигурантка попала через запрещенную соцсеть "ВКонтакте".

"В дальнейшем предательница общалась с агрессором через один из мессенджеров, а полученную информацию передавала в виде электронных координат с фотографиями объектов. Во время обысков у фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ", — говорится в сообщении.

Подозрение злоумышленницы

Следователи СБУ объявили подозрение фигурантке по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ России. Он отчитывался спецслужбе об атаке на кафе в Краматорске 27 июня.

Также мы писали, что украинские прокуроры к 15 годам лишения свободы приговорили российского агента, который получал координаты расположения и перемещения ВСУ. Помогал ему в этом завербованный им украинец.