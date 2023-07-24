У Херсоні місцеві мешканці організували агентурну мережу для ФСБ

Затриманий житель Херсонщини, який брав участь у агентурі ФСБ. Фото: СБУ

В Україні продовжують викривати зрадників. Так, оперативники Служби безпеки затримали резидента ФСБ, який створив власну мережу інформаторів у Херсоні.

Про це повідомляє СБУ.

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Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію із викриття агентурної мережі ФСБ у Херсоні. У результаті затримати вербувальника російської спецслужби, що тримав "на зв’язку" до 10 інформаторів у регіоні. Всі зрадники виявились місцевими жителями, які підтримували збройну агресію проти України.



Завербовані ФСБ українці мали передавати до РФ інформацію про підрозділи ЗСУ у прифронтових районах Херсонської області. Так, зрадники намагалися виявити можливі бойові позиції реактивних систем залпового вогню "Град" та іноземних гаубиць М777. Усі зібрані дані вони мали передавати резиденту (вербувальнику), а той мав надсилати їх російському куратору.

Листування зрадників. Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали керівника мережі інформаторів "на гарячому" —під час спроби передачі інформації куратору. Його також затримали. Як виявилось агентом ФСБ також був місцевий житель, завербований ще на початку "нульових". Тоді він часто приїздив до РФ у справах.



Для "переконливості" своїх намірів російська спецслужба навіть видала новоспеченому агенту так звану "перепустку" для безперешкодного пересування по території країни-агресора.

Перепустка видана зраднику російською спецслужбою. Фото: СБУ

За дании СБУ, чоловік повернувся в Україну ще до початку повномасштабного вторгнення.

"Після 24 лютого 2022 року на зв’язок з ним дистанційно вийшов представник фсб і визначив основні завдання у війні проти України. Під час обшуків у зрадника виявлено засоби комунікації, через які він контактував з агресором", — йдеться у повідомленні.

SIM-картки з російськими номерами, якими користувались інформатори ФСБ. Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ повідомила підозру 31 колаборанту, які катували українських патріотів.