В Херсоне местные жители организовали агентурную сеть для ФСБ
В Украине продолжают разоблачать предателей. Так, оперативники Службы безопасности задержали резидента ФСБ, создавшего собственную сеть осведомителей в Херсоне.
Об этом сообщает СБУ.
Что известно об агентуре ФСБ в Херсоне
Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне. В результате задержали вербовщика российской спецслужбы, державшего "на связи" до 10 информаторов в регионе. Все предатели оказались местными жителями, поддерживавшими вооруженную агрессию против Украины.
Завербованные ФСБ украинцы должны были передавать в РФ информацию о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области. Предатели пытались выявить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня "Град" и иностранных гаубиц М777. Все собранные данные они должны были передавать резиденту (вербовщику), а тот должен был посылать их российскому куратору.
Сотрудники СБУ задержали руководителя сети информаторов "на горячем" — при попытке передачи информации куратору. Его также задержали. Как оказалось агентом ФСБ, также был местный житель, завербованный еще в начале "нулевых". Тогда он часто приезжал в РФ по делам.
Для "убедительности" своих намерений российская спецслужба даже выдала новоиспеченному агенту так называемый "пропуск" для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора.
По данным СБУ, мужчина вернулся в Украину еще до начала полномасштабного вторжения.
"После 24 февраля 2022 года на связь с ним дистанционно вышел представитель ФСБ и определил основные задачи в войне против Украины. Во время обысков у предателя обнаружены средства коммуникации, через которые он контактировал с агрессором", — говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, СБУ сообщила подозрение 31 коллаборанту, истязавшим украинских патриотов.