В Херсоне местные жители организовали агентурную сеть для ФСБ

Задержан житель Херсона, принимавший участие в агентуре ФСБ. Фото: СБУ

В Украине продолжают разоблачать предателей. Так, оперативники Службы безопасности задержали резидента ФСБ, создавшего собственную сеть осведомителей в Херсоне.

Об этом сообщает СБУ.

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Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию по разоблачению агентурной сети ФСБ в Херсоне. В результате задержали вербовщика российской спецслужбы, державшего "на связи" до 10 информаторов в регионе. Все предатели оказались местными жителями, поддерживавшими вооруженную агрессию против Украины.



Завербованные ФСБ украинцы должны были передавать в РФ информацию о подразделениях ВСУ в прифронтовых районах Херсонской области. Предатели пытались выявить возможные боевые позиции реактивных систем залпового огня "Град" и иностранных гаубиц М777. Все собранные данные они должны были передавать резиденту (вербовщику), а тот должен был посылать их российскому куратору.

Переписка предателей. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали руководителя сети информаторов "на горячем" — при попытке передачи информации куратору. Его также задержали. Как оказалось агентом ФСБ, также был местный житель, завербованный еще в начале "нулевых". Тогда он часто приезжал в РФ по делам.



Для "убедительности" своих намерений российская спецслужба даже выдала новоиспеченному агенту так называемый "пропуск" для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора.

Пропуск издан предателю российской спецслужбой. Фото: СБУ

По данным СБУ, мужчина вернулся в Украину еще до начала полномасштабного вторжения.

"После 24 февраля 2022 года на связь с ним дистанционно вышел представитель ФСБ и определил основные задачи в войне против Украины. Во время обысков у предателя обнаружены средства коммуникации, через которые он контактировал с агрессором", — говорится в сообщении.

SIM-карты с русскими номерами, которыми воспользовались информаторы ФСБ. Фото: СБУ

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, СБУ сообщила подозрение 31 коллаборанту, истязавшим украинских патриотов.