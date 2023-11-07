У ГУР заявили про підготовку росіян до відступу на Херсонщині — подробиці
На тимчасово окупованій частині Херсонській області окупанти почали мінувати критичну інфраструктуру. Це свідчить про те, що росіяни хочуть все знищити, коли будуть відступати.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.
Як окупанти готуються до відступу з Херсонщини
У ГУР розповіли, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.
"Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати", — пояснили у відомстві.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що окупанти все частіше мінують громадські місця на тимчасово окупованих територіях. Так, міни все частіше знаходять на узбережжях півдня та навіть дитячих майданчиках.
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