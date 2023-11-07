Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow У ГУР заявили про підготовку росіян до відступу на Херсонщині — подробиці arrow

У ГУР заявили про підготовку росіян до відступу на Херсонщині — подробиці

7 листопада 2023 08:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ГУР заявили про підготовку росіян до відступу на Херсонщині — подробиці
Окупанти мінують поля. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На тимчасово окупованій частині Херсонській області окупанти почали мінувати критичну інфраструктуру. Це свідчить про те, що росіяни хочуть все знищити, коли будуть відступати.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

Читайте також:

Як окупанти готуються до відступу з Херсонщини

У ГУР розповіли, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.

"Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати", — пояснили у відомстві. 

null
Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що окупанти все частіше мінують громадські місця на тимчасово окупованих територіях. Так, міни все частіше знаходять на узбережжях півдня та навіть дитячих майданчиках. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі