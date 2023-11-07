У ГУР заявили про підготовку росіян до відступу на Херсонщині — подробиці

Окупанти мінують поля. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованій частині Херсонській області окупанти почали мінувати критичну інфраструктуру. Це свідчить про те, що росіяни хочуть все знищити, коли будуть відступати.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

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У ГУР розповіли, що на тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники закопують вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об’єктів критичної інфраструктури.

"Відповідні дії окупантів свідчать про їхній ймовірний намір знищити елементи критичної інфраструктури, коли доведеться відступати", — пояснили у відомстві.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що окупанти все частіше мінують громадські місця на тимчасово окупованих територіях. Так, міни все частіше знаходять на узбережжях півдня та навіть дитячих майданчиках.