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В ГУР заявили о подготовке россиян к отступлению в Херсонской области — подробности

7 ноября 2023 08:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГУР заявили о подготовке россиян к отступлению в Херсонской области — подробности
Оккупанты минируют поля. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На временно оккупированной части Херсонской области оккупанты начали минировать критическую инфраструктуру. Это говорит о том, что россияне хотят все уничтожить, когда будут отступать.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

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В ГУР рассказали, что на временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики закапывают взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.

"Соответствующие действия оккупантов свидетельствуют об их вероятном намерении уничтожить элементы критической инфраструктуры, когда придется отступать", — пояснили в ведомстве.

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Сообщение ГУР. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали, что оккупанты все чаще минуют общественные места на временно оккупированных территориях. Следовательно, мины все чаще находят на побережьях юга и даже детских площадках.

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