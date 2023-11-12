У Фінляндії зросла кількість спроб в'їзду людей з РФ без необхідних документів

Пункт пропуску на кордоні Фінляндії з Росією. Фото: AP

В останні місяці Фінляндія фіксує зростання спроб в'їзду до країни з території РФ. Проте велика кількість з них не має необхідних для в'їзду документів.

Про це пише Yle з посиланням на прикордонну службу.

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"Із серпня через східний кордон намагалася потрапити до Фінляндії 91 особа без документів. Це громадяни третіх країн, які використали Росію як транзитну країну. Вони попросили притулку у Фінляндії. Вони не мали необхідної для в'їзду до країни візи", — йдеться у повідомленні.

Згідно з даними прикордонників, раніше російська влада не пропускала людей до пунктів перетину кордону з Фінляндією, якщо у них не було віз. Проте зараз ситуація змінилася.

Зазначається, що люди навмисне в'їжджають до Фінляндії без необхідних документів, і за цим явищем, ймовірно, також стоїть міжнародна злочинність.

"Водночас кількість несанкціонованих перетинів кордону не змінилася, і загалом ситуація на кордоні спокійна", — уточнили в прикордонній службі Фінляндії.

Нагадаємо, що на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску, де рух блокують польські перевізники, на виїзд із Польщі в Україну очікують близько 2500 вантажівок.