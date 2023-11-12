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В Финляндии увеличилось количество попыток въезда людей из РФ без необходимых документов

12 ноября 2023 22:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Финляндии увеличилось количество попыток въезда людей из РФ без необходимых документов
Пункт пропуска на границе Финляндии с Россией. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В последние месяцы Финляндия фиксирует рост попыток въезда в страну с территории РФ. Тем не менее, большое количество из них не имеет необходимых для въезда документов.

Об этом пишет Yle со ссылкой на пограничную службу.

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"С августа через восточную границу пытался попасть в Финляндию 91 человек без документов. Это граждане третьих стран, которые использовали Россию как транзитную страну. Они попросили убежища в Финляндии. У них не было необходимой для въезда в страну визы", — говорится в сообщении.

Согласно данным пограничников, ранее российские власти не пропускали людей в пункты пересечения границы с Финляндией, если у них не было виз. Однако сейчас ситуация поменялась.

Отмечается, что люди умышленно въезжают в Финляндию без необходимых документов, и за этим явлением, вероятно, тоже стоит международная преступность.

"В то же время количество несанкционированных пересечений границы не изменилось, и в целом ситуация на границе спокойная", — уточнили в пограничной службе Финляндии.

Напомним, что на украинско-польской границе в трех пунктах пропуска, где движение блокируют польские перевозчики, выезда из Польши в Украину ожидают около 2500 грузовиков.

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