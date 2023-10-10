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У Фінляндії вважають, що витік газу в Балтійському морі був навмисною атакою

10 жовтня 2023 19:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Фінляндії вважають, що витік газу в Балтійському морі був навмисною атакою
Судно-сховище терміналу скрапленого природного газу (СПГ) у Фінляндії. Фото: Bloomberg
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У неділю, 8 жовтня, у Фінляндії зафіксували витік газу з трубопроводу Balticconnector. Наразі, триває розслідування, однак фінська сторона вважає, що це був навмисний акт руйнування. 

Про це йдеться у матеріалі видання Bloomberg.

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Руйнування газопроводу у Фінляндії

У вівторок, 10 жовтня, фінський уряд заявив, що виявив пошкоджену ділянку газопроводу у водах Фінляндії та несправність кабелю зв'язку з Естонією. 

Даний інцидент, як коментують офіційні особи, посилює занепокоєння щодо безпеки енергетичної інфраструктури Європи. У зв'язку з цим, посилили моніторинг за допомогою супутників, літаків, кораблів і підводних човнів. Адже, об'єкт вважається одним з "найчутливіших" у Північному та Балтійському морях

"Що стосується газу, Європу чекає безпечна зима. Однак це залежить від цілісності її трубопроводів та інфраструктури", — йдеться у повідомленні. 

Наразі, розслідування щодо інциденту триває, тож, остаточні висновки нададуть трохи пізніше. 

Як вплинуло пошкодження газопроводу на ціни

Згідно з інформацією видання, після атаки на трубопровід, у Європі різко підскочили ціни на газ. 

Нагадаємо, Молдова почала імпортувати газ з Європи через Україну. Тепер Київ має доступ до газових мереж Південно-Східної Європи. 

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