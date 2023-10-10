В Финляндии считают, что утечка газа в Балтийском море была умышленной атакой

Судно-хранилище терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндии. Фото: Bloomberg

В воскресенье, 8 октября, в Финляндии зафиксировали утечку газа из трубопровода Balticconnector. В настоящее время продолжается расследование, однако финская сторона считает, что это был умышленный акт разрушения.

Об этом говорится в материале издания Bloomberg.

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Разрушение газопровода в Финляндии

Во вторник, 10 октября, финское правительство заявило, что обнаружило поврежденный участок газопровода в водах Финляндии и неисправность кабеля связи с Эстонией.

Данный инцидент, как комментируют официальные лица, усугубляет беспокойство по безопасности энергетической инфраструктуры Европы. В связи с этим, усилили мониторинг с помощью спутников, самолетов, кораблей и подводных лодок. Ведь объект считается одним из самых "чувствительных" в Северном и Балтийском морях.

"Что касается газа, Европу ждет безопасная зима. Однако это зависит от целостности ее трубопроводов и инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Расследование по инциденту продолжается, поэтому окончательные выводы дадут чуть позже.

Как повлияло повреждение газопровода на цены

Согласно информации издания, после атаки на трубопровод, в Европе резко подскочили цены на газ.

Напомним, Молдова начала импортировать газ из Европы через Украину. Теперь Киев имеет доступ к газовым сетям Юго-Восточной Европы.