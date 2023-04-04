У Філіппінах з‘являться нові військові бази США

Американські військові

Уряд Філіппін оголосив про розташування ще чотирьох військових баз для американських сил у країні. Цей крок було зроблено після розширення двосторонньої угоди в лютому, що надає США доступ до п'яти баз країни.

Про це пише N News.

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Нові бази знаходяться на півночі острова Лусон і включають військово-морську базу, військову базу і цивільний аеропорт. Вони знаходяться поряд з Тайванською протокою, де відбуваються напружені події за участю Китаю.

П'ята база знаходиться на південному узбережжі острова Палаван, яке звернене до Південнокитайського моря, де також відбуваються воєнні дії Китаю. Розширення американської військової присутності на Філіппінах розглядається обома країнами як спроба посилити стримування ескалації бойових дій Китаю у регіоні.

Проте деякі філіппінські лідери не підтримують ідею розширення американської військової присутності, побоюючись, що це може призвести до залучення Філіппін до воєнних дій між США та Китаєм. Вони висловлюють своє занепокоєння та протидіють спробам США збільшити свою присутність у країні.

Проте представники уряду заявили, що ці місця є "відповідними та взаємовигідними" і будуть використовуватися для гуманітарних операцій та операцій з надання допомоги у разі стихійного лиха.

Це рішення ухвалено в контексті збільшення геополітичних напруг у регіоні та є частиною зусиль США щодо зміцнення свого впливу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що військово-морські сили США проводять тестування технології , розробленої в рамках секретної програми Project Overmatch, у водах біля узбережжя Каліфорнії. Авіаносну ударну групу з авіаносцем Carl Vinson залучили до цих випробувань.