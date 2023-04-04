В Филиппинах появятся новые военные базы США

Американские военные

Правительство Филиппин объявило о расположении еще четырех военных баз для американских сил в стране. Этот шаг был сделан после расширения двустороннего соглашения в феврале, предоставляющего США доступ к пяти базам в стране.

Об этом пишет N News.

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Новые базы находятся на севере острова Лусон и включают в себя военно-морскую базу, военную базу и гражданский аэропорт. Они находятся рядом с Тайваньским проливом, где происходят напряженные события с участием Китая.

Пятая база находится на южном побережье острова Палаван, которое обращено к Южно-Китайскому морю, где также происходят военные действия Китая. Расширение американского военного присутствия на Филиппинах рассматривается обеими странами как попытка усилить сдерживание эскалации военных действий Китая в регионе.

Однако некоторые филиппинские лидеры не поддерживают идею расширения американского военного присутствия, опасаясь, что это может привести к вовлечению Филиппин в военные действия между США и Китаем. Они выражают свою обеспокоенность и противодействуют попыткам США увеличить свое присутствие в стране.

Тем не менее представители правительства заявили, что эти места являются "подходящими и взаимовыгодными" и будут использоваться для гуманитарных операций и операций по оказанию помощи в случае стихийного бедствия.

Это решение принято в контексте увеличения геополитических напряжений в регионе и является частью усилий США по укреплению своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что военно-морские силы США проводят тестирование технологии, разработанной в рамках секретной программы Project Overmatch, в водах у побережья Калифорнии. Авианосную ударную группу с авианосцем Carl Vinson привлекли к этим испытаниям.