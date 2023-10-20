У "Дії" з'явилась карта з пунктами незламності

Карта пунктів незламності в "Дії". Фото: google

У "Дії" додали карту з пунктами незламності. Тепер українці всього за кілька кліків зможуть знайти найближчий пункт та прокласти до нього зручний маршрут.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Карта пунктів незламності в "Дії"

Федоров розповів, що у "Дію" додали карту з пунктами незламності. Це допоможе українцям легше та швидше знайти найближчий "Пункт незламності" та прокласти до нього зручний маршрут. Окрім тоже, люди залишатимуться на зв’язку та мати доступ до всього необхідного навіть в умовах блекаутів.

"Карта — інтерактивна. Зможете дізнатися адресу, графік роботи та умови кожного "Пункту незламності". А також відфільтрувати за конкретними потребами — чи є інтернет, обігрів, генератор або мобільний зв’язок. Усе зручно й просто", — пояснює міністр.



Користуватися сервісом можна навіть офлайн. Потрібно лише попередньо завантажити карту вибраного регіону в "Дії", коли буде інтернет і надалі вона вже завжди буде у смартфоні. На мапі доступна інформація про пункти у всіх областях, окрім Херсонської, Донецької, Запорізької, Луганської, а також частково Харківської, Чернігівської, Дніпропетровської й Миколаївської.

Федоров обіцяє, що згодом функціонал послуги розширять, тоді можна буде подивитися фотографії пунктів незламності, поставити оцінку, залишити відгук тощо.

"Продовжуємо готуватися до можливих блекаутів і робити все, щоб кожен мав стабільний звʼязок та інтернет", — підкреслив він.

Нагадаємо, нещодавно в МВС назвали кількість пунктів незламності, які вже функціонують в Україні. На базі Державної служби надзвичайних ситуацій їх працює вже понад 1000 пунктів незламності.

Також нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що найбільше пунктів незламності розгорнули на Дніпропетровщині, у Києві та Харківщині.