В "Дії" появилась карта с пунктами несокрушимости

Карта пунктов несокрушимости в "Дії". Фото: google

В "Дії" добавили карту с пунктами несокрушимости. Теперь украинцы всего в несколько кликов смогут найти ближайший пункт и проложить к нему удобный маршрут.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Карта пунктов несокрушимости в "Дії"

Федоров рассказал, что в "Дії" добавили карту с пунктами несокрушимости. Это поможет украинцам легче и быстрее найти ближайший "Пункт несокрушимости" и проложить к нему удобный маршрут. Кроме того, люди будут оставаться на связи и иметь доступ ко всему необходимому даже в условиях блекаутов.

"Карта — интерактивная. Сможете узнать адрес, график работы и условия каждого "Пункта несокрушимости". А также отфильтровать по конкретным потребностям — есть ли интернет, обогрев, генератор или мобильная связь. Все удобно и просто", — объясняет министр.



Также известно, что воспользоваться сервисом можно даже офлайн. Нужно лишь предварительно загрузить карту выбранного региона в "Дії", когда будет интернет и дальше она уже всегда будет в смартфоне. На карте доступна информация о пунктах во всех областях, кроме Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской, частично Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской.

Федоров обещает, что впоследствии функционал услуги будет расширен, тогда можно будет посмотреть фотографии пунктов несокрушимости, поставить оценку, оставить отзыв и т.д.

"Продолжаем готовиться к возможным блекаутам и делать все, чтобы каждый имел стабильную связь и интернет", — подчеркнул он.

Напомним, недавно в МВД назвали количество пунктов несокрушимости, которые уже функционируют в Украине. На базе Государственной службы чрезвычайных ситуаций их работает уже более 1000 пунктов несокрушимости.

Также недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что больше пунктов несокрушимости развернули в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в Киеве.