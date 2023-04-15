В некоторых областях Украины масштабные подтопления: в ГСЧС рассказали о ликвидации последствий

Спасатели эвакуируют людей из затопленных территорий. Фото: ГСЧС

Наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей. Гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Об этом информирует ГСЧС.

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ГСЧС отмечает, что в настоящее время гидрологическая ситуация контролируется.

Остаются подтоплены около 500 домохозяйств (города, подворья). В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тысяч 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская — 29 и Киевская. Организован объезд в эти населенные пункты. Спасателями с начала работ:

подвезено для нужд пострадавшего населения 24,1 тонны питьевой воды и 230 кг продуктов питания

перевезено через водные препятствия более 1 тыс. человек

откачано около 10 тыс. куб. м воды из 74 домохозяйств.

Для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы ГСЧС, по которым осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БпЛА.

Из других областей в Черниговскую область дополнительно направлено 5 болотоходов "Богун" и два плавсредства. Всего для оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось более 280 человек и 157 ед. техники.

Спасательные службы эвакуируют людей из подтопленных территорий. Фото: ГСЧС

Спасательные службы устраняют последствия подтоплений. Фото: ГСЧС

Спасательные службы эвакуируют людей из подтопленных территорий. Фото: ГСЧС

Спасательные службы устраняют последствия подтоплений. Фото: ГСЧС

Напомним, что в Украине в последнее время значительно повысился уровень воды в реках. Поэтому много разрушенных мостов, дамб, размытых автодорог и подтопленных жилых домов. Действия во время наводнений.

