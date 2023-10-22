У Британії зведуть до 40 ядерних реакторів нового покоління

Ядерний реактор. Фото: Yle

У Великій Британії працюватимуть над розробкою ядерних реакторів Xe-100. Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці над новим поколінням ядерних реакторів підписали Sheffield Forgemasters, X-energy та Cavendish Nuclear.

Про це повідомляє Енергоатом.

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Так, Sheffield Forgemasters, X-energy та Cavendish Nuclear досліджуватимуть можливості розгортання парку передових реакторів Xe-100 четвертого покоління на основі технології високотемпературного газоохолоджуваного реактора.

Планується, що в Британії буде зведено до 40 реакторів Xe-100. Такі плани зумовлені прагненням країни дедалі більше розвивати потужну ядерну генерацію.

Ядерний парк в Україні

"Розбудовувати ядерний парк за допомогою нових технологій прагне і Україна. Так, Енергоатом підписав низку меморандумів щодо можливості впровадження в нашій державі малих модульних реакторів за технологіями всесвітньо відомих компаній Westinghouse, Rolls-Royce, ARC Clean Energy, NuScale Power та Holtec", — зазначили в компанії.

скриншот допису Енергоатому

Нагадаємо, що найбільший акумулятор для зберігання електроенергії в Європі запускається у Великій Британії. Проєкт Harmony Energy має потужність 99 мегаватів і розташований у Бекінгемширі.