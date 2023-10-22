В Британии построят до 40 ядерных реакторов нового поколения

Ядерный реактор. Фото: Yle

В Великобритании будут работать над разработкой ядерных реакторов Xe-100. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве над новым поколением ядерных реакторов подписали Sheffield Forgemasters, X-energy и Cavendish Nuclear.

Об этом сообщает Энергоатом.

Читайте также:

Разработка ядерных реакторов нового поколения

Так, Sheffield Forgemasters, X-energy и Cavendish Nuclear будут исследовать возможности развертывания парка передовых реакторов Xe-100 четвёртого поколения на основе технологии высокотемпературного газоохлаждаемого реактора.

Планируется, что в Британии будет возведено до 40 реакторов Xe-100. Такие планы обусловлены стремлением страны все больше развивать мощную ядерную генерацию.

Ядерный парк в Украине

"Развивать ядерный парк с помощью новых технологий стремится и Украина. Так, Энергоатом подписал ряд меморандумов о возможности внедрения в нашем государстве малых модульных реакторов по технологиям всемирно известных компаний Westinghouse, Rolls-Royce, ARC Clean Energy, NuScale Power и Holtec", — отметили в компании.

скриншот поста Энергоатома

Напомним, что самый большой аккумулятор для хранения электроэнергии в Европе запускается в Великобритании . Проект Harmony Energy имеет мощность 99 мегаватт и расположен в Бекингемшире.