Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow В Британии построят до 40 ядерных реакторов нового поколения arrow

В Британии построят до 40 ядерных реакторов нового поколения

22 октября 2023 14:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Британии построят до 40 ядерных реакторов нового поколения
Ядерный реактор. Фото: Yle
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Великобритании будут работать над разработкой ядерных реакторов Xe-100. Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве над новым поколением ядерных реакторов подписали Sheffield Forgemasters, X-energy и Cavendish Nuclear.

Об этом сообщает Энергоатом.

Читайте также:

Разработка ядерных реакторов нового поколения

Так, Sheffield Forgemasters, X-energy и Cavendish Nuclear будут исследовать возможности развертывания парка передовых реакторов Xe-100 четвёртого поколения на основе технологии высокотемпературного газоохлаждаемого реактора.

Планируется, что в Британии будет возведено до 40 реакторов Xe-100. Такие планы обусловлены стремлением страны все больше развивать мощную ядерную генерацию.

Ядерный парк в Украине

"Развивать ядерный парк с помощью новых технологий стремится и Украина. Так, Энергоатом подписал ряд меморандумов о возможности внедрения в нашем государстве малых модульных реакторов по технологиям всемирно известных компаний Westinghouse, Rolls-Royce, ARC Clean Energy, NuScale Power и Holtec", — отметили в компании.

null
скриншот поста Энергоатома

Напомним, что самый большой аккумулятор для хранения электроэнергии в Европе запускается в Великобритании . Проект Harmony Energy имеет мощность 99 мегаватт и расположен в Бекингемшире.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме