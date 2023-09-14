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В Болгарии построят новую базу НАТО

14 сентября 2023 14:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Болгарии построят новую базу НАТО
Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на фоне флага Болгарии и НАТО. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Болгария хочет построить на территории своей страны базу НАТО. Строительство планируют завершить к 2025 году.

Об этом говорится в материале издания Болгарское агентство новостей (BTA).

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Что известно о базе НАТО в Болгарии

Сообщается, что база НАТО будет располагаться в регионе Ямбол, расположенном на юго-востоке Болгарии. Однако точное место пока неизвестно.

По словам министра обороны Тодора Тагарева, база будет иметь вид небольшого городка. Данная инфраструктура создаст "возможности и для экономического и социального развития региона".

План предусматривает обустройство казарм, дорог и складов техники. Приблизительная стоимость строительства составит около 51,1 миллионов евро. Известно, что у Болгарии есть ресурсы для реализации проекта, но часть средств также предоставит НАТО.

Отмечается, что база НАТО должна быть готова к 2025 году. Основная часть офицеров прибудет из Италии. В то же время, около тысячи военнослужащих Альянса находятся в Болгарии, на американской базе в Ново Село.

Напомним, в Болгарии был отменен запрет на импорт украинского зерна с 15 сентября. Однако это решение не имеет значения, ведь запрет падает на уровне Европейского Союза.

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