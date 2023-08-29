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У Білорусі можливе збільшення військ РФ під приводом навчань, — Наєв

29 серпня 2023 10:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Білорусі можливе збільшення військ РФ під приводом навчань, — Наєв
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У вересні в Білорусі заплановані так звані військові навчання армії РФ. Цілком ймовірно, що Росія шукає нові приводи поновлення активних дій з північного напрямку.

Про це заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв на брифінгу в Мілітарі Медіа Центрі.

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За словами Наєва, ситуація на кордоні з Білоруссю повністю нами контролюється. Різких змін не передбачається. На даний час Росія вивела свої війська з Білорусі та перекинула їх на Куп’янський напрямок.

Водночас у вересні на території Білорусі заплановано проведення ряду спільних навчань ОДКБ ("Ешелон", "Поиск", "Взаимодействие"), які можуть бути використані як легітимізація нарощування військової присутності. 

"Враховуючи, що Росія так і не досягла стратегічних цілей, надалі не виключається пошук нових приводів поновлення активних дій з північного напрямку. Отже, організація провокацій та проведення диверсій на українсько-білоруському кордоні – не виключається", — наголосив командувач Об’єднаних сил ЗСУ. 

Наразі ознак формування ударних угруповань в смузі ОСУВ "Північ" не викрито, проте ризик загрози застосування диверсійно-розвідувальних сил з території Білорусі не виключається, тому вже зараз вживаються заходи щодо підвищення наших контрдиверсійних та оборонних спроможностей.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Російська Федерація почала перекидання частини своєї ядерної зброї малої дальності до Білорусі. За його словами, такий крок змінить рівень безпеки в регіоні та військового альянсу НАТО.

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