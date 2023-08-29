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В Беларуси возможно увеличение войск РФ под предлогом учений, — Наев

29 августа 2023 10:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Беларуси возможно увеличение войск РФ под предлогом учений, — Наев
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В сентябре в Беларуси запланированы так называемые военные учения армии РФ. Не исключается, что Россия ищет новые поводы для возобновления активных действий с северного направления.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев на брифинге в Милитари Медиа Центре.

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По словам Наева, ситуация на границе с Белоруссией полностью нами контролируется. Резких изменений не предполагается. В настоящее время Россия вывела свои войска из Беларуси и опрокинула их на Купянское направление.

В сентябре на территории Беларуси запланировано проведение ряда совместных учений ОДКБ ("Эшелон", "Поиск", "Взаимодействие"), которые могут быть использованы как легитимизация наращивания военного присутствия.

"Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов возобновления активных действий с северного направления. Следовательно, организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе — не исключается", подчеркнул командующий Объединенными силами ВСУ.

Пока признаков формирования ударных группировок в полосе ОВСУ "Север" не наблюдается, однако риск угрозы применения диверсионно-разведывательных сил с территории Беларуси не исключается, поэтому уже сейчас принимаются меры по повышению наших контрдиверсионных и оборонных способностей.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Российская Федерация начала опрокидывание части своего ядерного оружия малой дальности в Беларусь. По его словам, такой шаг изменит уровень безопасности в регионе и военном альянсе НАТО.

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