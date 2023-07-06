У Білому домі зробили важливу заяву про ситуацію на ЗАЕС

Речниця адміністрації президента США Карін Жан-П’єр. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Подальша окупація російськими військами Запорізької АЕС є небезпечною. На території ЗАЕС не має відбуватися жодних бойових дій.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

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За словами Карін Жан-П’єр, Сполучені Штати Америки ведуть постійний моніторинг ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

"Ми продовжуємо уважно стежити за станом речей на електростанції", — наголосила речниця адміністрації президента Джо Байдена.

Цей моніторинг триває з моменту окупації російськими загарбниками території Запорізької АЕС.

Рівень загрози

Карін Жан-П’єр наголосила, що військова окупація ЗАЕС є небезпечною.

Тому, підкреслила речниця Білого дому, на території атомної електростанції не повинно відбуватися жодних бойових дій.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

Також ми писали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала інформацію про можливий підрив Запорізької АЕС. Вона наголосила на важливості того, щоб українці були підготовлені до будь-яких обставин.

Додамо, що Збройні сили України офіційно повідомили про можливу провокацію на ЗАЕС найближчим часом, яку можуть вчинити окупанти. 4 червня на території третього та четвертого енергоблоків російські терористи, ймовірно, розмістили вибухівки.