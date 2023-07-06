В Белом доме сделали важное заявление о ситуации на ЗАЭС

Представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Дальнейшая оккупация российскими войсками Запорожской АЭС опасна. На территории ЗАЭС не должно происходить никаких боевых действий.

Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По словам Карин Жан-Пьер, Соединенные Штаты Америки ведут постоянный мониторинг ситуации на Запорожской атомной электростанции.

"Мы продолжаем внимательно следить за положением вещей на электростанции", — подчеркнула администрация президента Джо Байдена.

Этот мониторинг ведется с момента оккупации российскими захватчиками территории Запорожской АЭС.

Уровень угрозы

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что военная оккупация ЗАЭС опасна.

Поэтому, подчеркнула представитель Белого дома, на территории атомной электростанции не должно происходить никаких боевых действий.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, взорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала информацию о возможном подрыве Запорожской АЭС. Она отметила важность того, чтобы украинцы были подготовлены к любым обстоятельствам.

Добавим, что Вооруженные силы Украины официально сообщили о возможной провокации на ЗАЭС в ближайшее время, которую могут совершить оккупанты. 4 июня на территории третьего и четвертого энергоблоков российские террористы, вероятно, разместили взрывчатки.