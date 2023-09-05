У Бельгії заявили, що не можуть передати Україні F-16

Винищувачі F-16. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

У Бельгії заявили, що не можуть передати Україні винищувачі F-16. Керівництво армії країни вважає, що літаки знаходяться в поганому стані.

Про це повідомляє Euractiv.

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"Річ не в тім, що ми не хочемо, але коли наші літаки виводяться з експлуатації, вони зношуються. Ці літаки вже налітали стільки годин, що їх конструкція зносилася. Не можна відправляти в Україну літаки, якими ви б самі не скористалися", — заявив лейтенант Фредерік Гетінк.

Видання пише, що прем'єр Бельгії Олександр де Кроо ще в лютому дав зрозуміти, що його країна не передасть F-16 для України. Цю інформацію підтвердив також міністр оборони Людівін Дедондер у травні.

У той час як Де Кроо наголосив на необхідності цих літаків для національної армії та НАТО, Дедондер заявив, що країна не може відправити свої F-16 в Україну, оскільки вони "в кінці свого життєвого циклу", навіть якщо США дадуть зелене світло для постачання.

"Бельгія вже відправила в Україну автоматичну зброю, бронетехніку Lynx і понад 200 вантажівок Volvo, а також боєприпаси, паливо і медичне обладнання", — додав Гетінк.

Нагадаємо, з багатьох боків винищувачі F-16, які повинні передати Україні, є ідеальною платформою. Вони допоможуть ЗСУ стримувати російські винищувачі-бомбардувальники від наближення до поля бою. Однак існує декілька проблем, з якими стикається Україна на шляху до F-16.

Також ми писали, що Нідерланди та Румунія підписали лист про створення бази тренування пілотів винищувачів F-16, а також відповідного обслуговування літаків на одному з навчальних центрів на території Румунії. Це стане внеском двох країн у зміцнення української протиповітряної оборони.