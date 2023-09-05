Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow У Бельгії заявили, що не можуть передати Україні F-16 arrow

У Бельгії заявили, що не можуть передати Україні F-16

5 вересня 2023 13:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Бельгії заявили, що не можуть передати Україні F-16
Винищувачі F-16. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Бельгії заявили, що не можуть передати Україні винищувачі F-16. Керівництво армії країни вважає, що літаки знаходяться в поганому стані.

Про це повідомляє Euractiv.

Читайте також:

Бельгія не передасть Україні F-16

"Річ не в тім, що ми не хочемо, але коли наші літаки виводяться з експлуатації, вони зношуються. Ці літаки вже налітали стільки годин, що їх конструкція зносилася. Не можна відправляти в Україну літаки, якими ви б самі не скористалися", — заявив лейтенант Фредерік Гетінк.

Видання пише, що прем'єр Бельгії Олександр де Кроо ще в лютому дав зрозуміти, що його країна не передасть F-16 для України. Цю інформацію підтвердив також міністр оборони Людівін Дедондер у травні.

У той час як Де Кроо наголосив на необхідності цих літаків для національної армії та НАТО, Дедондер заявив, що країна не може відправити свої F-16 в Україну, оскільки вони "в кінці свого життєвого циклу", навіть якщо США дадуть зелене світло для постачання.

"Бельгія вже відправила в Україну автоматичну зброю, бронетехніку Lynx і понад 200 вантажівок Volvo, а також боєприпаси, паливо і медичне обладнання", — додав Гетінк.

Нагадаємо, з багатьох боків винищувачі F-16, які повинні передати Україні, є ідеальною платформою. Вони допоможуть ЗСУ стримувати російські винищувачі-бомбардувальники від наближення до поля бою. Однак існує декілька проблем, з якими стикається Україна на шляху до F-16.

Також ми писали, що Нідерланди та Румунія підписали лист про створення бази тренування пілотів винищувачів F-16, а також відповідного обслуговування літаків на одному з навчальних центрів на території Румунії. Це стане внеском двох країн у зміцнення української протиповітряної оборони.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

None

"Шахеди" у Румунії, екстрадиція чоловіків з Польщі і переговори у Сочі: що ви пропустили 4 вересня

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз