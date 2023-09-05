Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow В Бельгии заявили, что не могут передать Украину F-16 arrow

В Бельгии заявили, что не могут передать Украину F-16

5 сентября 2023 13:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Бельгии заявили, что не могут передать Украину F-16
Истребители F-16. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Бельгии заявили, что не могут передать Украине истребители F-16. Руководство армии страны считает, что самолеты находятся в плохом состоянии.

Об этом сообщает Euractiv.

Читайте также:

Бельгия не передаст Украине F-16

"Дело не в том, что мы не хотим, но когда наши самолеты выводятся из эксплуатации, они изнашиваются. Эти самолеты уже налетали столько часов, что их конструкция износилась. Нельзя отправлять в Украину самолеты, которыми вы бы сами не воспользовались", — заявил лейтенант Фредерик Гетинк.

Премьер Бельгии Александр де Кроо еще в феврале дал понять, что его страна не передаст F-16 для Украины. Эту информацию подтвердил также министр обороны Людивин Дедондер в мае.

В то время как Де Кроо отметил необходимость этих самолетов для национальной армии и НАТО, Дедондер заявил, что страна не может отправить свои F-16 в Украину, поскольку они "в конце своего жизненного цикла", даже если США дадут зеленый свет для поставки.

"Бельгия уже отправила в Украину автоматическое оружие, бронетехнику Lynx и более 200 грузовиков Volvo, а также боеприпасы, топливо и медицинское оборудование", — добавил Гетинк.

Напомним, с многих сторон истребители F-16, которые должны передать Украине, являются идеальной платформой. Они помогут ВСУ сдерживать российские истребители-бомбардировщики от приближения к полю боя. Однако существует несколько проблем, с которыми сталкивается Украина по пути к F-16.

Также мы писали, что Нидерланды и Румыния подписали письмо о создании базы тренировки пилотов истребителей F-16, а также соответствующего обслуживания самолетов на одном из учебных центров на территории Румынии. Это станет вкладом двух стран в укрепление украинской противовоздушной обороны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

None

"Шахеды" в Румынии, экстрадиция мужчин из Польши и переговоры в Сочи: что вы пропустили 4 сентября

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз