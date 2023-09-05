В Бельгии заявили, что не могут передать Украину F-16

Истребители F-16. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В Бельгии заявили, что не могут передать Украине истребители F-16. Руководство армии страны считает, что самолеты находятся в плохом состоянии.

Об этом сообщает Euractiv.

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Бельгия не передаст Украине F-16

"Дело не в том, что мы не хотим, но когда наши самолеты выводятся из эксплуатации, они изнашиваются. Эти самолеты уже налетали столько часов, что их конструкция износилась. Нельзя отправлять в Украину самолеты, которыми вы бы сами не воспользовались", — заявил лейтенант Фредерик Гетинк.

Премьер Бельгии Александр де Кроо еще в феврале дал понять, что его страна не передаст F-16 для Украины. Эту информацию подтвердил также министр обороны Людивин Дедондер в мае.

В то время как Де Кроо отметил необходимость этих самолетов для национальной армии и НАТО, Дедондер заявил, что страна не может отправить свои F-16 в Украину, поскольку они "в конце своего жизненного цикла", даже если США дадут зеленый свет для поставки.

"Бельгия уже отправила в Украину автоматическое оружие, бронетехнику Lynx и более 200 грузовиков Volvo, а также боеприпасы, топливо и медицинское оборудование", — добавил Гетинк.

Напомним, с многих сторон истребители F-16, которые должны передать Украине, являются идеальной платформой. Они помогут ВСУ сдерживать российские истребители-бомбардировщики от приближения к полю боя. Однако существует несколько проблем, с которыми сталкивается Украина по пути к F-16.

Также мы писали, что Нидерланды и Румыния подписали письмо о создании базы тренировки пилотов истребителей F-16, а также соответствующего обслуживания самолетов на одном из учебных центров на территории Румынии. Это станет вкладом двух стран в укрепление украинской противовоздушной обороны.