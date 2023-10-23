ЦРУ витратило десятки мільйонів доларів на розвиток українських спецслужб, — The Washington Post

Українські спецпризначенці. Фото: Reuters

Спецслужби України перетворилися на потужних союзників США у боротьбі проти Москви. Для цього ЦРУ витратило на їх фінансування десятки мільйонів доларів, починаючи з 2015 року.

Про це пише The Washington Post.

Читайте також:

Фінансування розвитку спецслужб України

Так, агентство забезпечило Україну передовими системами спостереження, навчало новобранців на об’єктах в Україні, а також у Сполучених Штатах, побудувало нові штаб-квартири для відділів української військової розвідки та обмінювалося розвідданими в масштабі, який неможливо було уявити до того, як Росія незаконно анексувала Крим і розпочала війну на сході України.

За словами чиновників, ЦРУ зберігає значну присутність у Києві.

Проте ступінь причетності американської розвідки до українських спецслужб раніше не розголошувався.

Представники США наголосили, що агентство не бере участі в цілеспрямованих операціях зі знищення українських агенцій і що його робота зосереджена на зміцненні здатності цих служб збирати розвідувальні дані про небезпечного противника.

Високопоставлений співробітник розвідки зауважив, що "будь-які потенційні оперативні проблеми були чітко передані українським службам".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким видатки державного бюджету у 2023 році збільшують на понад 300 млрд гривень. Більшість коштів буде спрямовано на оборонний сектор України.