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ЦРУ витратило десятки мільйонів доларів на розвиток українських спецслужб, — The Washington Post

23 жовтня 2023 17:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЦРУ витратило десятки мільйонів доларів на розвиток українських спецслужб, — The Washington Post
Українські спецпризначенці. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Спецслужби України перетворилися на потужних союзників США у боротьбі проти Москви. Для цього ЦРУ витратило на їх фінансування десятки мільйонів доларів, починаючи з 2015 року.

Про це пише The Washington Post.

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Фінансування розвитку спецслужб України 

Так, агентство забезпечило Україну передовими системами спостереження, навчало новобранців на об’єктах в Україні, а також у Сполучених Штатах, побудувало нові штаб-квартири для відділів української військової розвідки та обмінювалося розвідданими в масштабі, який неможливо було уявити до того, як Росія незаконно анексувала Крим і розпочала війну на сході України.

За словами чиновників, ЦРУ зберігає значну присутність у Києві.

Проте ступінь причетності американської розвідки до українських спецслужб раніше не розголошувався.

Представники США наголосили, що агентство не бере участі в цілеспрямованих операціях зі знищення українських агенцій і що його робота зосереджена на зміцненні здатності цих служб збирати розвідувальні дані про небезпечного противника.

Високопоставлений співробітник розвідки зауважив, що "будь-які потенційні оперативні проблеми були чітко передані українським службам".

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким видатки державного бюджету у 2023 році збільшують на понад 300 млрд гривень. Більшість коштів буде спрямовано на оборонний сектор України.

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