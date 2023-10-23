ЦРУ потратило десятки миллионов долларов на развитие украинских спецслужб, — The Washington Post

Украинские спецназовцы. Фото: Reuters

Спецслужбы Украины превратились в мощных союзников США в борьбе против Москвы. Для этого ЦРУ потратило на их финансирование десятки миллионов долларов, начиная с 2015 года.

Об этом пишет The Washington Post.

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Так, агентство обеспечило Украину передовыми системами наблюдения, обучало новобранцев на объектах в Украине, а также в Соединенных Штатах, построило новые штаб-квартиры для отделов украинской военной разведки и обменивалось разведданными в масштабе, который невозможно было представить до того, как Россия незаконно аннексировала Крым и начала войну на востоке Украины.

По словам чиновников, ЦРУ сохраняет присутствие в Киеве.

Однако степень причастности американской разведки к украинским спецслужбам ранее не разглашалась.

Представители США подчеркнули, что агентство не участвует в целенаправленных операциях по уничтожению украинских агентств и что его работа сосредоточена на укреплении способности этих служб собирать разведывательные данные об опасном противнике.

Высокопоставленный сотрудник разведки отметил, что "любые потенциальные оперативные проблемы были четко переданы украинским службам".

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому расходы государственного бюджета в 2023 году увеличивают более чем на 300 млрд гривен. Большинство средств будет направлено на оборонный сектор Украины.