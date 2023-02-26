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Трупи вивозять вантажівками: Генштаб оприлюднив дані про втрати "вагнерівців" біля Бахмута

26 лютого 2023 18:44
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Генштабі повідомили про сотні загиблих "вагнерівців" біля Бахмута
"Вагнерівці" зазнають величезних втрат
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російська приватна військова компанія "Вагнер" зазнає катастрофічних втрат на Донеччині. Зокрема, за даними українського Генштабу, у період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку загинуло приблизно 200 бойовиків. 

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ

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"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, в районі Горлівки Донецької області, 23 лютого проведено виїзну експертизу без офіційного оформлення над близько 200 тілами загиблих найманців так званої ПВК "Вагнер". Окупанти були ліквідовані у період з 20 по 22 лютого на Бахмутському напрямку", — розповіли у Генштабі. 

Також зазначається, що після закінчення експертизи тіла загарбників вивезли вантажівками в напрямку Новошахтинська російської федерації.

Також, як зазначається у повідомленні, до місцевого моргу міської лікарні №2 міста Горлівка, в період з 22 по 24 лютого, з району Верхньоторецького було доставлено до 30 тіл загиблих військовослужбовців російських окупаційних військ, які були призвані по мобілізації з тимчасово окупованих територій Донецької області та російської федерації.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що російські війська розпочали свій "великий наступ" на Донбасі. При цьому вони щодня втрачають по 500 солдатів убитими

Також повідомлялося, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин образився на міноборони рф, що те надає його найманцям лише 20% обіцяних боєприпасів. Це підтвердило, що незалежність "Вагнера" від офіційної армії є лише міфом, створеним самим Пригожиним.

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