В Генштабе сообщили о сотнях погибших "вагнеровцев" возле Бахмута

"Вагнеровцы" несут огромные потери

Российская частная военная компания "Вагнер" несет катастрофические потери в Донецкой области. В частности, по данным украинского Генштаба, в период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении погибли около 200 боевиков.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Потери врага в Донецкой области

"Противник продолжает нести значительные потери. Так, в районе Горловки Донецкой области, 23 февраля проведена выездная экспертиза без официального оформления над около 200 телами погибших наемников так называемой ЧВК "Вагнер". Оккупанты были ликвидированы в период с 20 по 22 февраля на Бахмутском направлении", — рассказали в Генштабе.

Также отмечается, что после окончания экспертизы тела захватчиков вывезли грузовиками в направлении Новошахтинской российской федерации.

Также, как отмечается в сообщении, в местный морг городской больницы №2 города Горловка, в период с 22 по 24 февраля, из района Верхнеторецкого было доставлено до 30 тел погибших военнослужащих российских оккупационных войск, которые были призваны по мобилизации с временно оккупированных территорий Донецкой области и в российской федерации.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что российские войска начали свое "большое наступление" на Донбассе. При этом они ежедневно теряют по 500 солдат убитыми.

Также сообщалось, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обиделся на минобороны россии, что оно предоставляет его наемникам лишь 20% обещанных боеприпасов. Это подтвердило, что независимость "Вагнера" от официальной армии есть лишь миф, созданный самим Пригожиным.