ТОП-6 мошеннических схем: советы киберполиции, как не попасть на крючок аферистов

Человек, передает данные своей банковской карты. Фото: pixabay.com

На фоне войны в Украине стали активнее распространяться мошеннические схемы, основанные на уязвимом эмоциональном состоянии и злоупотреблении доверием граждан. Жертвами мошенников становятся даже дети и пенсионеры.

Новини.LIVE рассказывают о самых распространенных схемах мошенничества и какие советы дают специалисты киберполиции для того, чтобы уберечься от аферистов.

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Масштабы мошенничества в Украине

Как рассказывают в киберполиции, более 60% украинцев не могут безопасно пользоваться интернетом, часто попадают на крючки аферистов и добровольно отдают деньги. В группах риска пожилые люди и дети. Но жуликам удается обмануть даже опытных пользователей интернета.

"При этом смекалка мошенников выходит за рамки уже хорошо знакомых украинцам афер, поэтому появляются новые способы обмана", — отмечают в ведомстве.

Самые распространенные схемы мошенничества и основные правила безопасности

Продажа дешевых товаров из рук в руки

Если незнакомые люди пришли к вам и предлагают купить дешевые товары — будьте настороже. Это могут быть мошенники. Таким образом они пытаются узнать, где вы храните свои сбережения, а затем незаметно похитить деньги.

Схемы мошенничества в Украине. Фото: Киберполиция

Что делать:

не пускайте незнакомцев домой;

привлеките к разговору соседей или позвоните родственникам: это может отпугнуть мошенников;

если к вам приходили жулики, сообщите об этом полицейским по номеру 102.

Звонки от имени представителей банков

Вы можете получить телефонный звонок, во время которого собеседник сообщит, что "ваша карта заблокирована" или "с вашего счета хотят списать деньги". Таким образом злоумышленники пытаются получить доступ к вашим банковским картам.

Схемы мошенничества в Украине. Фото: Киберполиция

"Как только неизвестные просят предоставить номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер на обратной стороне карты и срок ее действия или же ввести пароль, поступивший в CMC, знайте: это мошенники", — отмечают в киберполиции.

Специалисты отмечают, что даже в условиях войны настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают такой информации.

Что делать:

положите трубку;

сообщите о произошедшем по номеру 102.

"Денежная реформа"

Также мошенники часто используют прием с "денежной реформой". Если к вам придут незнакомцы и скажут, что в связи с проведением денежной реформы нужно заменить старые купюры на новые, вероятность, что это мошенники, 100-процентная.

Схемы мошенничества в Украине. Фото: Киберполиция

Что делать:

не доверяйте незнакомцам и не пускайте их в свой дом;

расскажите о посещении родственникам;

всегда советуйтесь с теми, кому доверяете;

если к вам приходили жулики, сообщите об этом полицейским по номеру 102.

"Ваш родственник в беде"

Если вам звонят по телефону и сообщают, что родственник попал в беду, и просят передать деньги — это мошенничество. Чаще всего такие звонки совершаются ночью или утром. Злоумышленники могут выдавать себя за сына/дочь, внука/внучку, якобы попавших в беду (совершили ДТП, оказались в полиции и т.п.).

"Мошенники могут представляться врачами или полицейскими и предлагать свою помощь в решении "проблемы" за вознаграждение, которое может составлять от тысячи до десятков тысяч гривен, а иногда даже несколько тысяч долларов США", — отмечают в киберполиции.

Схемы мошенничества в Украине. Фото: Киберполиция

Что делать:

положите трубку;

проверьте, где ваш родственник;

сообщите о произошедшем по номеру 102.

"Вы выиграли автомобиль"

Если вы получили телефонный звонок или сообщение о драгоценном выигрыше, не спешите выполнять все указания незнакомцев.

"Обычно в отправленном смс указан номер, по которому можно получить подробную информацию. Когда звоните, вам рассказывают условия, которые нужно выполнить, чтобы получить "приз". Как правило, вам предлагают оплатить 1% от стоимости выигранного товара. Но как только вы это сделаете, незнакомцы перестают выходить на связь и исчезают", — рассказывают киберспециалисты.

Схемы мошенничества в Украине. Фото: Киберполиция

Что делать:

подумайте, участвовали ли вы в акциях или конкурсах;

не перечисляйте деньги незнакомцам;

если вам звонили по телефону мошенники, сообщите об этом полицейским по номеру 102.

"Социальные выплаты во время войны"

Мошенники часто посылают украинцам сообщения о том, что якобы "во время войны вы можете получить социальную помощь". При этом они просят предоставить такую информацию: ваши анкетные данные, номер карты, пин-код, кодовое слово, трехзначный номер с обратной стороны карты и срок ее действия. Но следует помнить, назвав эти данные, вы предоставляете мошенникам доступ к вашему счету, так что они могут украсть все ваши сбережения.

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Что делать:

положите трубку;

обратитесь к своим родственникам или представителям власти и проверьте, действительно ли вы можете получить такие выплаты;

если вам звонили по телефону мошенники, сообщите об этом полицейским по номеру 102.

Где размещена информация с советами киберполиции

Информация о том, как уберечься от мошенников, размещена в общественном транспорте, а также в ряде заведений и учреждений столицы. В частности:

ООО "Сезам Фуд" в своих 10 ресторанах "Шашликьян" по городу Киеву

Киевпасстранс

Национальный цирк Украины

РЦ "Блокбастер"

Академия патрульной полиции

Воинская часть 3077

Клиника BioТехCom

Киевский планетарий

Сеть заведений быстрого питания KFC

Автовокзалы по городу Киеву

Напомним, ранее в столице нашли call-центр, который, вероятно, собирал данные о работе ВСУ и работал на Россию. По словам народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, за "крышеванием" учреждения может стоять "слуга" Олег Семинский.

Также ранее народный депутат Украины Артем Дмитрук в эксклюзивном эфире Новини.LIVE рассказал, как работают мошеннические колл-центры в Украине и показал видео из одного из таких центров в Одессе. По словам нардепа, в Украине функционирует более двух тысяч мошеннических колл-центров, часто к работе в них привлекаются совершеннолетние.