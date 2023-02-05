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"Ти здохнеш, і всім пох*й": дружина окупанта поскаржилася на ставлення командування до солдатів

5 лютого 2023 19:50
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Перехоплення ГУР: дружина окупанта поскаржилася на нелюдське ставлення командування до солдатів
Окупанти незадоволені ставленням свого командування
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У перехопленій українською розвідкою розмові дружина військовослужбовця розповідає, що незадоволена ставленням командування до підлеглих. Дружина окупанта бідкається, що командування анітрохи не цінує життя солдатів. 

Відповідне перехоплення телефонної розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони. 

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Подробиці розмови

"Реально, всім пох*й, розумієш? Ти здохнеш, і всім пох*й, ось так ось. Реально байдуже на людські життя. Ну реально, начебто просто нелюди-нелюди. Чому не можна було на тиждень додому відпустити?" — обурюється дружина окупанта.

Вона просить чоловіка, який воює в Україні, не продовжувати контракт.

"Треба щось писати, бо так не робиться. Треба скаржитися, я не знаю, кудись звертатися. Я просто не знаю, що можна зробити. Вони просто…, так би мовити, і більше не продовжувати нічого. Не продовжувати можна ж контракт?" — каже жінка.


Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило перехоплення телефонної розмови, у якому дружина російського окупанта шокована, що її чоловік вбивав українських дітей.

Крім того, перехоплення телефонних розмов свідчать, що у лавах окупаційних військ фіксуються непоодинокі випадки вживання наркотиків солдатами російської армії. Через вживання заборонених речовин окупанти часто потрапляють у небезпечні ситуації.

Також ми писали, що російські загарбники знову обстрілюють одне одного. У перехопленій розмові окупант розповів батьку, як їхній підрозділ випадково підірвав танк "вагнерівців".

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