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"Ты сдохнешь, и всем пох*й": жена оккупанта пожаловалась на отношение командования к солдатам

5 февраля 2023 19:50
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Перехват ГУР: жена оккупанта пожаловалась на бесчеловечное отношение командования к солдатам
Оккупанты недовольны отношением своего командования
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В перехваченном украинской разведкой разговоре жена военнослужащего рассказывает, что недовольна отношением командования к подчиненным. Жена оккупанта жалуется, что командование ничуть не ценит жизнь солдат.

Соответствующий перехват телефонного разговора обнародовал Главное управление разведки Минобороны.

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Подробности разговора

"Реально, всем пох*й, понимаешь? Ты сдохнешь, и всем пох*й, вот так вот. Реально безразлично на человеческие жизни. Ну реально, вроде бы просто нелюди-нелюди. Почему нельзя было на неделю домой отпустить?" — возмущается жена оккупанта.

Она просит воюющего в Украине мужа не продлевать контракт.

"Надо что-то писать, потому что так не делается. Надо жаловаться, я не знаю, куда обращаться. Я просто не знаю, что можно сделать. Они просто… так сказать, и больше не продлевать ничего. Не продлевать можно же контракт?" — говорит жена.

Напомним, ранее ГУР обнародовало перехват телефонного разговора, в котором жена российского оккупанта шокирована, что ее муж убивал украинских детей.

Кроме того, перехват телефонных разговоров свидетельствует, что в рядах оккупационных войск фиксируются нередкие случаи употребления наркотиков солдатами российской армии. Из-за употребления запрещенных веществ оккупанты часто попадают в опасные ситуации.

Также мы писали, что российские захватчики снова обстреливают друг друга. В перехваченном разговоре оккупант рассказал отцу, как их подразделение случайно взорвало танк "вагнеровцев".

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