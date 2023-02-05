Перехват ГУР: жена оккупанта пожаловалась на бесчеловечное отношение командования к солдатам

"Ты сдохнешь, и всем пох*й": жена оккупанта пожаловалась на отношение командования к солдатам
В перехваченном украинской разведкой разговоре жена военнослужащего рассказывает, что недовольна отношением командования к подчиненным. Жена оккупанта жалуется, что командование ничуть не ценит жизнь солдат.
Соответствующий перехват телефонного разговора обнародовал Главное управление разведки Минобороны.
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Подробности разговора
"Реально, всем пох*й, понимаешь? Ты сдохнешь, и всем пох*й, вот так вот. Реально безразлично на человеческие жизни. Ну реально, вроде бы просто нелюди-нелюди. Почему нельзя было на неделю домой отпустить?" — возмущается жена оккупанта.
Она просит воюющего в Украине мужа не продлевать контракт.
"Надо что-то писать, потому что так не делается. Надо жаловаться, я не знаю, куда обращаться. Я просто не знаю, что можно сделать. Они просто… так сказать, и больше не продлевать ничего. Не продлевать можно же контракт?" — говорит жена.
Напомним, ранее ГУР обнародовало перехват телефонного разговора, в котором жена российского оккупанта шокирована, что ее муж убивал украинских детей.
Кроме того, перехват телефонных разговоров свидетельствует, что в рядах оккупационных войск фиксируются нередкие случаи употребления наркотиков солдатами российской армии. Из-за употребления запрещенных веществ оккупанты часто попадают в опасные ситуации.
Также мы писали, что российские захватчики снова обстреливают друг друга. В перехваченном разговоре оккупант рассказал отцу, как их подразделение случайно взорвало танк "вагнеровцев".