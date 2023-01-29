Ізраїль вводить нові обмеження проти палестинців

Теракти в Ізраїлі: офіційний Єрусалим вводить нові обмеження проти палестинців
Уряд Ізраїлю підготував нові обмеження проти палестинців через серію терактів у Єрусалимі. Зокрема, країна планує позбавляти громадянства та посвідки на проживання людей, які підтримують тероризм.
Про це пише видання The Guardian.
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Так, у заяві, опублікованій після щотижневого засідання кабінету міністрів, прем'єр Беньямін Нетаньяху заявив, що агентство безпеки Ізраїлю вивчить "додаткові заходи стримування щодо сімей терористів, які висловлюють підтримку тероризму", включаючи анулювання прав на проживання в Єрусалимі та ізраїльського громадянства.
Окрім того, роботодавцям дозволять звільняти працівників, які підтримують тероризм.
Інші дії введені кабміном включають позбавлення членів сімей нападників соціального забезпечення та медичних пільг.
Нагадаємо, 27 січня в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, внаслідок інциденту семеро людей загинули. Імовірного нападника було застрелено.
Крім того, 28 січня в Єрусалимі вдруге за добу вчинили стрілянину. 13-річний стрілець був "нейтралізований". Нападник поранив двох людей.
Раніше посольство України в Ізраїлі повідомляло, що під час терористичного акту в Єрусалимі загинула і одна українка.
У посольстві також додали, що там глибоко стурбовані та вражені жахливими нападами в Єрусалимі. Терор і насильство проти мирного населення — неприпустимі.