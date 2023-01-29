Израиль вводит новые ограничения против палестинцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Правительство Израиля подготовило новые ограничения против палестинцев из-за серии терактов в Иерусалиме. В частности, страна планирует лишать гражданства и вида на жительство людей, поддерживающих терроризм.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Так, в заявлении, опубликованном после еженедельного заседания кабинета министров, премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что агентство безопасности Израиля изучит "дополнительные меры по сдерживанию в отношении семей террористов, выражающих поддержку терроризма", включая аннулирование прав на проживание в Иерусалиме и израильского гражданства.

Кроме того, работодателям разрешат увольнять работников, поддерживающих терроризм.

Другие действия, введенные кабмином, включают лишение членов семей нападающих социального обеспечения и медицинских льгот.

Напомним, 27 января в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, в результате инцидента семь человек погибли. Вероятный нападавший был застрелен.

Кроме того,28 января в Иерусалиме второй раз за сутки устроили стрельбу. 13-летний стрелок был "нейтрализован". Нападающий ранил двух человек.

Ранее посольство Украины в Израиле сообщало, что во время террористического акта в Иерусалиме погибла и одна украинка.

В посольстве также добавили, что там глубоко обеспокоены и поражены ужасными нападениями в Иерусалиме. Террор и насилие против мирного населения — недопустимы.