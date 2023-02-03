Кулеба повідомив про постачання винищувачів в Україну та створення танкової коаліції

Глава МЗС України Дмитро Кулеба

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що в Україні вже сформовано танкову коаліцію, а політичні рішення затверджено. Що стосується літаків, то Німеччина не відіграватиме ключову роль у питанні постачання винищувачів.

Про це Кулеба повідомив в інтерв'ю ВВС.

Винищувачі для України

За словами Кулеби, під час обговорення можливої передачі Україні винищувачів найчастіше йдеться про F-16, оскільки це наймасовіший бойовий літак.

"Звичайно, ми не списуємо з рахунків інші літаки, такі як шведські Грипені, французькі Міражі та Рафалі. Ми відкриті для спілкування з усіма партнерами", — сказав він.

Водночас міністр уточнив, що рішення Берліна було важливим у постачанні танків Leopard, систем ППО IRIS-T, оскільки це німецькі технології. Однак із літаками ключову роль відіграють США як країна-виробник.

Танкова коаліція

За словами глави МЗС України, в Україні сформовано танкову коаліцію, а політичні рішення вже ухвалено. Залишилося організувати правильне навчання, логістику та передачу техніки.

"Наступну зброю ви правильно ідентифікували — це літаки та далекоглядні ракети. Вони дійсно нам потрібні для захисту нашого повітря і для руйнування військової інфраструктури окупаційних сил Росії в глибині окупованої території України", — уточнив він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак не виключає постачання літаків до України. Він стверджує, що навчання управління ними може тривати місяцями, а то й роки. За словами Сунака, Великобританія завжди веде переговори з Україною про те, що її можна підтримати.