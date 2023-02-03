Кулеба сообщил про поставки истребителей в Украину и создание танковой коалиции

"Танковая коалиция сформирована": Кулеба про истребители и оружие для Украины
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Украине уже сформирована танковая коалиция, а политические решения утверждены. Что касается самолетов, то Германия не будет играть ключевую роль в вопросе поставки истребителей.
Об этом Кулеба сообщил в интервью BBC.
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Истребители для Украины
По словам Кулебы, при обсуждении возможной передачи Украине истребителей чаще всего речь идет о F-16, поскольку это самый массовый боевой самолет.
"Конечно, мы не списываем со счетов и другие самолеты, такие как шведские Гриппени, французские Миражи и Рафали. Мы открыты для общения со всеми партнерами", — сказал он.
В то же время министр уточнил, что решение Берлина было важным в поставке танков Leopard, систем ПВО IRIS-T, поскольку это германские технологии. Однако с самолетами ключевую роль играют США как страна-производитель.
Танковая коалиция
По словам главы МИД Украины, в Украине сформирована танковая коалиция, а политические решения уже приняты. Осталось организовать правильное обучение, логистику и передачу техники.
"Следующее оружие вы правильно идентифицировали — это самолеты и дальновидные ракеты. Они действительно нам нужны для защиты нашего воздуха и для разрушения военной инфраструктуры оккупационных сил рф в глубине оккупированной территории Украины", — уточнил он.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключает поставки самолетов в Украину. Он утверждает, что обучение управления ими может длиться месяцами, если не годы. По словам Сунака, Великобритания всегда ведет переговоры с Украиной о том, что чем ее можно поддержать.