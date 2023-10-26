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Танки і піхота — ЦАХАЛ показав відео нічного рейду у сектор Гази

26 жовтня 2023 11:02
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Танки і піхота — ЦАХАЛ показав відео нічного рейду у сектор Гази
Армія і техніка оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 26 жовтня армія оборони Ізраїлю здійснила цілеспрямований рейд із використанням танків у північній частині сектора Гази. В ЦАХАЛ наголосили, що ця операція відбулась в рамках підготовки до наступних етапів бойових дій.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ в Telegram.

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Нічний рейд ЦАХАЛ в сектор Гази 

У відомстві розповіли, що цієї ночі ЦАХАЛ здійснив цілеспрямований рейд із використанням танків у північній частині сектора Гази в рамках підготовки до наступних етапів бойових дій. Як відомо, діяльністю керувала бригада "Гіваті".

"Під час дій військовослужбовці виявили та завдали ударів по численних терористах, терористичній інфраструктурі та пусковим пунктам протитанкових ракет, а також провели операцію з підготовки поля бою. Наприкінці заходу військові залишили територію", — йдеться у повідомленні. 

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Нагадаємо, нещодавно у ЦАХАЛ назвали умову, за якої скасують наземну операцію у секторі Гази. Це станеться лише тоді, коли терористичне угруповання ХАМАС звільнить усіх заручників і здасться.

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