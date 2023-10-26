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Танки и пехота — ЦАХАЛ показал видео ночного рейда в сектор Газа

26 октября 2023 11:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Танки и пехота — ЦАХАЛ показал видео ночного рейда в сектор Газа
Армия и техника обороны Израиля (ЦАХАЛ). Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 26 октября армия обороны Израиля совершила целенаправленный рейд с использованием танков в северной части сектора Газа. В ЦАХАЛ отметили, что эта операция прошла в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.

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Ночной рейд ЦАХАЛ в сектор Газа

В ведомстве рассказали, что этой ночью ЦАХАЛ совершил целенаправленный рейд с использованием танков в северной части сектора Газа в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Как известно, деятельностью руководила бригада "Гивати".

"В ходе действий военнослужащие обнаружили и нанесли удары по многочисленным террористам, террористической инфраструктуре и пусковым пунктам противотанковых ракет, а также провели операцию по подготовке поля боя. В конце операции военные покинули территорию", — говорится в сообщении.

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Напомним, недавно в ЦАХАЛ назвали условие, при котором отменят наземную операцию в секторе Газа. Это произойдет только тогда, когда террористическая группировка ХАМАС освободит всех заложников и сдастся.

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