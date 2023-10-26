Танки и пехота — ЦАХАЛ показал видео ночного рейда в сектор Газа

Армия и техника обороны Израиля (ЦАХАЛ). Фото: google

В ночь на 26 октября армия обороны Израиля совершила целенаправленный рейд с использованием танков в северной части сектора Газа. В ЦАХАЛ отметили, что эта операция прошла в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.

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В ведомстве рассказали, что этой ночью ЦАХАЛ совершил целенаправленный рейд с использованием танков в северной части сектора Газа в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. Как известно, деятельностью руководила бригада "Гивати".

"В ходе действий военнослужащие обнаружили и нанесли удары по многочисленным террористам, террористической инфраструктуре и пусковым пунктам противотанковых ракет, а также провели операцию по подготовке поля боя. В конце операции военные покинули территорию", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в ЦАХАЛ назвали условие, при котором отменят наземную операцию в секторе Газа. Это произойдет только тогда, когда террористическая группировка ХАМАС освободит всех заложников и сдастся.