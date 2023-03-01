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Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

1 марта 2023 09:49
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
ЧВК Редан - что представляет собой новая субкультура
За что и с кем дерутся подростки в одежде с изображением паука
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Во вторник, 28 февраля украинские правоохранители сообщили о блокировке 18 каналов и групп, связанных с российской молодежной субкультурой "ЧВК Редан". Также известно, что на протяжении двух дней в управления и отделения полиции было приглашено для беседы более 700 лиц — в основном, несовершеннолетних.

Эти события произошли на фоне недавних массовых драк с участием фанатов "ЧВК Редан" в россии и собраниями их единомышленников в Украине.

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Откуда взялось название "ЧВК Редан"

Название "Редан" (точнее "Рёдан") заимствовано из японской манги (комикса) "Hunter × Hunter" — "Охотник на охотника". Действие манги происходит в фантастическом мире, где действует, в частности, преступный клан "Геней Рёдан" ("Призрачная труппа"), они же "Пауки" — банда, участники которой обладают сверхспособностями.

По мотивам манги было снято два аниме-сериала и два анимационных фильма. Манга пользуется большой популярностью — по состоянию на июль 2022 года в мире было продано более 84 млн томов "Hunter × Hunter".

"Редан" в россии

Паблик "ЧВК Редан" появился летом 2022 года в российской соцсети "Вконтакте". Фанаты вымышленной банды из "Hunter × Hunter" — в основном подростки, которые носят длинные волосы с челкой, клетчатые брюки и толстовки с изображением паука, на котором нарисована цифра "4". В 2022 году бренд "hikikomori kai" выпустил для поклонников манги одежду в военном стиле, что породило шуточную приставку "ЧВК" в названии паблика – по аналогии с ЧВК "Вагнер".

ПВК Редан

Из-за необычной одежды и причесок фанаты "Редана" часто подвергались агрессии со стороны других субкультур, что вызвало ответную агрессию. В итоге "паучки", как называют себя поклонники "Редана", начали устраивать массовые драки с "лысыми" (скинхедами и футбольными фанатами) и представителями национальных меньшинств.

22 февраля в московском ТЦ "Авиапарк" произошла массовая драка между "Реданом" и молодыми людьми в спортивной одежде. Через несколько дней аналогичные стычки прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Красноярске и Ростове-на-Дону. В результате облав, устроенных ОМОНом, в одном только московском ТЦ "Галерея" было задержано более 130 подростков.

ПВК Редан

Одиозная глава так называемой "Лиги безопасного интернета", член Общественной палаты россии Екатерина Мизулина заявила, что информационной поддержкой "Редана" занимается СБУ, которое "подключило своих провокаторов, сделав тему "вирусной" и масштабной".

"В группах они сделали "посев" комментариев и оскорблений националистического толка, которые вызвали мгновенную реакцию и усилили эффект от конфликта. Это глубокая и продуманная психологическая манипуляция", — написала Мизулина в свонм телеграм-канале.

"Редан" в Украине

Фанаты субкультуры "ЧВК Редан" также есть и в Украине. 25-27 февраля собрания "редановцев" и "антиредановцев" прошли в Ивано-Франковске, Харькове, Киеве, Львове и других крупных городах. В частности, в Харькове было задержано более 250 подростков с газовыми баллончиками и кастетами.

"Можно предположить, что популяризация темы "Редан"/"Антиредан" — это спланированная работа российских спецслужб, которые пытаются добиться внутренней дестабилизации в Украине. Участвуя в таких мероприятиях, несовершеннолетние становятся жертвами работы российских спецслужб и, зомбированные определенной идеологией, могут, не осознавая того, совершить преступление или быть скомпроментированы", — предупреждает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Также 28 февраля стало известно, что Киберполиция Украины установила личность администратора одного из украинских телеграм-каналов, посвященных "ЧВК Редан". Администратору оказалось всего 16 лет.

"Я создал эту группу с целью заработка на постах рекламы, так как сейчас тема "Редана" очень популярна в Tik-Tok и остальных соцсетях", — признался подросток.

В Нацполиции напоминают, что провоцирование конфликтов и массовых драк может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет.

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