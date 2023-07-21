"Страйк і ворог мертвий": Сирський показав, як ЗСУ працюють зі скидами

Робота ЗСУ зі скидами. Фото: скриншот

Бійці Збройних сил ЗСУ продовжують боротьбу проти російських окупантів. Так генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські військові працюють зі скидами.

Відповідне відео Олександр Сирський розмістив у соцмережах.

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Відеоролик Сирського

Сирський розповів, що роботу зі скидами показує 120 окремий розвідувальний батальйон "Турист", група "Вікінги" та "ОЧІ".

"120-й ОРБ "Турист", гурт "Вікінги" та "ОЧІ" показують, як треба працювати зі скидами. Страйк і ворог мертвий", — написав Сирський.

Нагадаємо, що командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський поділився записом дій 66 ОМБр ЗСУ проти техніки ЗС РФ. Відеоматеріал демонструє знищення російської бронетехніки.