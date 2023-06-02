Столтенберг просить союзників наростити військове виробництво: що не так у НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає країни-члени альянсу до збільшення військових витрат і укладання більшої кількості контрактів з оборонними підприємствами з метою підвищення виробництва боєприпасів. Він висловив стурбованість у зв'язку зі зниженням запасів, особливо у контексті підтримки України.

Про це пише Bloomberg.

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Столтенберг наголосив на важливості прагнення країн до інвестицій у виробництво військової продукції, звернувши увагу на вичерпні запаси боєприпасів.

"Настав час діяти та укладати контракти, адже це стимулює промисловість до здійснення інвестицій та розширення виробництва", — сказав глава НАТО.

У липні, під час майбутньої зустрічі у Вільнюс, голова альянсу сподівається домовитися про план дій для оборонної промисловості. Цей план передбачає зростання виробництва, посилення спільних закупівель, забезпечення оперативної сумісності та стандартизації.

Столтенберг також повідомив про затвердження нових рекомендацій щодо артилерійских снарядів, особливо 155-мм, для забезпечення країн достатньою кількістю запасів для підтримки України та своїх оборонних потреб.

"Поточна стратегія спустошення запасів для підтримки України не є стабільною", — зазначив Столтенберг, закликаючи до збільшення виробництва.

НАТО планує оновити свої зобов'язання щодо оборонних витрат, які були вперше встановлені у 2014 році, з метою досягнення рівня 2% ВВП до 2024 року. Однак лише вісім із 31 країн-членів виконали цю вимогу.

Нагадаємо, що НАТО запропонує Україні інший формат дипломатичних відносин — партнерських. Про входження до Альянсу поки що не йдеться.