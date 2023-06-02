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Столтенберг просит союзников нарастить военное производство: что не так в НАТО

2 июня 2023 09:14
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Столтенберг просит союзников нарастить военное производство: что не так в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены альянса к увеличению военных расходов и заключению большего числа контрактов с оборонными предприятиями, с целью повышения производства боеприпасов. Он выразил обеспокоенность снижением запасов, особенно в контексте поддержки Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

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Столтенберг подчеркнул важность стремления стран к инвестициям в производство военной продукции, обратив внимание на исчерпывающиеся запасы боеприпасов.

 "Пришло время действовать и заключать контракты, ведь это стимулирует промышленность к инвестициям и расширению производства", — сказал глава НАТО.

В июле, на предстоящей встрече в Вильнюсе, глава альянса надеется договориться о плане действий для оборонной промышленности. Этот план предусматривает рост производства, усиление совместных закупок, обеспечение оперативной совместимости и стандартизации.

Столтенберг также сообщил о согласовании новых рекомендаций по артиллерийским снарядам, особенно 155-мм, для обеспечения стран достаточным количеством запасов для поддержки Украины и своих оборонных нужд.

"Текущая стратегия опустошения запасов для поддержания Украины не является устойчивой", — отметил Столтенберг, призывая к увеличению производства.

НАТО планирует обновить свои обязательства по оборонным расходам, которые были впервые установлены в 2014 году, с целью достижения уровня в 2% ВВП к 2024 году. Однако только восемь из 31 стран-членов выполнили это требование.

Напомним, что НАТО предложит Украине другой формат дипломатических отношений — партнерских. О вхождении в Альянс пока речь не идет.

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