Столтенберг просит союзников нарастить военное производство: что не так в НАТО
Секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены альянса к увеличению военных расходов и заключению большего числа контрактов с оборонными предприятиями, с целью повышения производства боеприпасов. Он выразил обеспокоенность снижением запасов, особенно в контексте поддержки Украины.
Об этом пишет Bloomberg.
Столтенберг просит нарастить военное производство
Столтенберг подчеркнул важность стремления стран к инвестициям в производство военной продукции, обратив внимание на исчерпывающиеся запасы боеприпасов.
"Пришло время действовать и заключать контракты, ведь это стимулирует промышленность к инвестициям и расширению производства", — сказал глава НАТО.
В июле, на предстоящей встрече в Вильнюсе, глава альянса надеется договориться о плане действий для оборонной промышленности. Этот план предусматривает рост производства, усиление совместных закупок, обеспечение оперативной совместимости и стандартизации.
Столтенберг также сообщил о согласовании новых рекомендаций по артиллерийским снарядам, особенно 155-мм, для обеспечения стран достаточным количеством запасов для поддержки Украины и своих оборонных нужд.
"Текущая стратегия опустошения запасов для поддержания Украины не является устойчивой", — отметил Столтенберг, призывая к увеличению производства.
НАТО планирует обновить свои обязательства по оборонным расходам, которые были впервые установлены в 2014 году, с целью достижения уровня в 2% ВВП к 2024 году. Однако только восемь из 31 стран-членов выполнили это требование.
Напомним, что НАТО предложит Украине другой формат дипломатических отношений — партнерских. О вхождении в Альянс пока речь не идет.