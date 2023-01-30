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Стоять черги у військкомати: Данілов заспокоїв українців щодо мобілізації в Україні

30 січня 2023 22:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Данілов заспокоїв українців щодо мобілізації в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мобілізація в Україні не припиняється щодня. При цьому все проходить спокійно та виважено.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

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Слова Данілова

"Достатня кількість людей, необхідних ЗСУ, набирається. Я можу сказати, що біля військкоматів стоять черги. Люди стоять, щоб перевірити свої дані, за потреби проводять певні процедури, нічого тут такого немає", — сказав він.

Також Данілов розповів, що останнім часом росія запускає інформацію, яка не має жодного відношення до мобілізації.

"Одна із ситуацій була, про яку нам доповідав зараз і.о міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, коли брали людину, яка скоїла тяжкий злочин. Тому поряд були автоматники. Якщо я не помиляюся, це було вбивство. Російська пропаганда все збочила нібито в нас таким чином забирають наших військовозобов'язаних", — сказав Данілов.

Нагадаємо, що в Україні під час воєнного стану, що триває з лютого 2022 року, у громадян, підприємств, органів влади та самоврядування можуть вилучити автомобілі на потреби Збройних сил України. Про це йдеться у законі "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" з військово-транспортного обов'язку".

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