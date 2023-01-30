Данилов успокоил украинцев касаемо мобилизации в Украине

Стоят очереди в военкоматы: Данилов успокоил украинцев насчет мобилизации в Украине
Мобилизация в Украине не прекращается каждый день. При этом все проходит спокойно и взвешенно.
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.
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Слова Данилова
"Достаточное количество людей, необходимых ВСУ, набирается. Я могу сказать, что возле военкоматов стоят очереди. Люди стоят, чтобы проверить свои данные, при необходимости проводят определенные процедуры, ничего здесь такого нет", — сказал он.
Также Данилов рассказал, что в последнее время рф запускает информацию, не имеющее никакого отношения к мобилизации.
"Одна из ситуаций была, о которой нам докладывал сейчас и. министра внутренних дел Игорь Клименко, когда брали человека, совершившего тяжкое преступление. Потому рядом были автоматчики. Если я не ошибаюсь, это было убийство. Российская пропаганда все извратила якобы у нас таким образом забирают наших военнообязанных", — сказал Данилов.
Напомним, что в Украине во время военного положения, что продолжается с февраля 2022 года, у граждан, предприятий, органов власти и самоуправления могут изъять автомобили на нужды Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в законе "О внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по военно-транспортной обязанности".