Стало відомо, скільки Україна отримала одиниць нового озброєння та засобів поразки
Минулого року Збройні Сили України отримали близько 117,5 тис. одиниць сучасного озброєння та засобів поразки від міжнародних партнерів.
Про це пише Millitary Media Center.
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Озброєння для України
Українські військові виявили високу здатність швидко освоювати нову зброю та використати її ефективно на полі бою. Це, своєю чергою, призвело до перегляду позицій міжнародних партнерів щодо надання Україні ще більш сучасних та технологічних видів озброєння.
Постачання західного озброєння дозволяють Україні більш ефективно звільняти території, тимчасово окуповані військами росії.
Нагадаємо, що український державний концерн "Укроборонпром" на території однієї з країн Північноатлантичного альянсу розпочав виробництво танкових снарядів. У виробництві беруть участь українські спеціалісти.
Укроборонпром повідомив про те, що почав виробляти 125-міліметрові танкові снаряди для потреб української армії. Як зазначили у державному концерні, з міркувань безпеки це виробництво було винесене за межі країни. Але, додали в Укроборонпромі, "у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники та інші".